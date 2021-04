Betrüger verlangen Kaution nach vermeintlichem tödlichen Unfall in Bad Iburg

(Symbolfoto)

Jörn Martens

Bad Iburg. Am Mittwoch hat ein älterer Mann aus Bad Iburg einen Anruf von einer vermeintlichen Amtsperson erhalten. Er solle eine Kaution zahlen, ansonsten müsse seine Tochter wegen eines von ihr verursachten tödlichen Unfalls in Haft. Es blieb beim Betrugsversuch – nicht dem einzigen.

Wie die (echte) Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der Mann am Nachmittag den betrügerischen Anruf erhalten. Seine Tochter hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, daher müsse sie nun in Haft.Kurier kam zur GeldübergabeDer Betrü