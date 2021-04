Quasi zum 20. Geburtstag gönnte sich B+S Logistik und Dienstleistungen nun einen 30.000 Quadratmeter umfassenden Hallenneubau in Borgholzhausen.

Alexander Heim

Bad Iburg/Borgholzhausen. 20 Jahre ist her, dass Stefan Brinkmann und Dieter Schürmeyer in Bad Iburg die B+S Logistik gründeten. Nun wurde das Jubiläum im kleinen Rahmen gefeiert. Allerdings in einem Neubau in Borgholzhausen, der sich sehen lassen kann.

Schon die schieren Zahlen beeindrucken: 30.000 Quadratmeter Fläche umfasst der Hallenneubau, den sich B+S Logistik innerhalb von nur sieben Monaten hat errichten lassen. Ein Gebäude, das es am Hauptsitz des Unternehmens im Interkommunalen G