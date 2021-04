Das Amtsgericht Bad Iburg.

Michael Schwager

Dissen/Bad Iburg/Osnabrück. Wegen gefährlicher Körperverletzung hat das Jugendschöffengericht ad Iburg jetzt drei in Dissen wohnende junge Männer verurteilt. Sie hatten im Oktober 2019 in der Osnabrücker Innenstadt an zwei unterschiedlichen Tatorten jeweils einen Mann mit Faustschlägen ins Gesicht sowie mit Fußtritten traktiert.

Das Gericht sah es nach vier Verhandlungstagen, der Anhörung von 15 Zeugen und einer Videoauswertung als erwiesen, dass es die drei Männer waren, die in der Osnabrücker Innenstadt zugeschlagen hatten. Im ersten Fall hatte sich ein 24-jährig