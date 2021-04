Peter Taschenmacher – Betreiber des Bad Iburger Uhrenmuseums.

Swaantje Hehmann

Bad Iburg. Neben der größten Armbanduhr gibt es im Bad Iburger Uhrenmuseum viel zu sehen und genau so viel zu hören. Besitzer und Betreiber Peter Taschenmacher ist seit 45 Jahren in seinem Museum aktiv und lebt für die Uhrmacherei, egal was komme.

Mitten in Bad Iburg muss man nur ein paar Treppenstufen hoch gehen und schon tritt man ein in eine andere Welt. Das markante gelbe Haus an der Hauptstraße trägt die Aufschrift "Uhrenmuseum". Wenn man die knatschenden Treppen des Gebäudes ho