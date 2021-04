Das Team der neuen Bäckerei freut sich mit Murielle Brunaux (Mitte) vom Caritas-Stiftungsfonds "Hilfe für Menschen in Not im Senegal" auf die Eröffnung im April.

Stiftungsfonds "Hilfe für Menschen in Not im Senegal"

Bad Iburg/Bramsche. Die ersten Brote kamen bereits duftend aus dem Ofen: Der Caritas-Stiftungsfonds „Hilfe für Menschen in Not im Senegal“ unterstützte den Aufbau einer Bäckerei in Ndem, einem kleinen Ort in der senegalisischen Diözese Thies. In Betrieb ist dort nun auch eine Knetmaschine aus Bramsche-Engter.

Bäckermeister Ernst-August Rothert aus Engter spendete die Knetmaschine, die per Schiff den Weg in den Senegal nahm. Mittlerweile haben Knetmaschine und auch der eigens angeschaffte Ofen ihren Probelauf hinter sich: „Es hat alles bestens ge