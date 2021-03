Restaurants in Bad Iburg, Bad Laer und Glandorf bieten Ostermenüs an

Einige Restaurant im Südkreis bieten an Ostern Außer-Haus-Verkauf an. (Symbolbild)

Michael Gründel

Bad Iburg. Viele Gastronomen bieten in ihren Restaurants während der Corona-Pandemie weiterhin Außer-Haus-Verkauf an. Weil sie ihre Kunden auch an Ostern nicht empfangen dürfen, haben nun einige Restaurant-Betreiber in Bad Iburg, Bad Laer und Glandorf Ostermenüs zum Mitnehmen im Angebot.

Die Fallzahlen bleiben hoch, die Regeln bleiben bestehen, die Restaurants bleiben geschlossen. Die Corona-Pandemie hat die Gastronomie schwer getroffen. Nun fällt auch das Ostergeschäft weg – zumindest zum Teil. Eigentlich hatten viel