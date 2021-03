Mit dem Mauszeiger die Schule entdecken: Die AG "GBI interaktiv" des Gymnasiums Bad Iburg kreierte die digitale Version des Schnuppertages. Screenshot: Petra Ropers

Bad Iburg/Georgsmarienhütte. Wie sieht es in der neuen Schule aus? Was steht alles auf dem Stundenplan? Und welche interessanten AGs werden angeboten? Antworten und Einblicke geben die Gymnasien in Bad Iburg und Oesede den Viertklässlern und ihren Eltern mit einem digitalen „Tag der offenen Tür“.

Ob Oesede oder in Bad Iburg: Der „Tag der offenen Tür“ an den Gymnasien ist für die Viertklässler ein echtes Highlight. Gespannt streifen sie durch die Räume und lernen bei interessanten Experimenten, Darbietungen oder Mitmach-Aktionen Fäch