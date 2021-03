Wahlkampf in Corona-Zeiten: Wie drei Iburger ihn stemmen wollen

Es war einmal: Im Februar 2014 wollten 500 Iburger wissen, wie sich die damaligen drei Bürgermeisterkandidaten in der Podiumsdiskussion der NOZ schlagen würden. Heute ein utopisches Bild.

Michael Gründel

Bad Iburg. Der Wahltermin steht. Drei Bewerber auch. Aber wie soll er funktionieren, der Wahlkampf in Corona-Zeiten? Wenn Hausbesuche und große Veranstaltungen tabu sind und Abstandhalten die höchste Form der Höflichkeit ist. In einem sind sich die drei Kandidaten, die sich um das Amt des Bad Iburger Bürgermeisters bewerben, dabei absolut einig. Wir setzen die Bürger keinen Risiken aus, machen nur, was verantwortungsvoll möglich ist.

Es sind nicht gerade drei unterschiedliche Generationen, die die Iburger Stadtspitze erklimmen wollen, aber doch verschiedene Altersgruppen. Der Jüngste, Daniel Große Albers, ist 42 Jahre alt, Sandwich-Kandidat Thomas Riepenhoff hat seinen