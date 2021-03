Zur Landesgartenschau 2018 gebaut steht der Bad Iburger Baumwipfelpfad Besuchern seit Montag wieder offen.

Bad Iburg. Das Regelungs-Wirrwarr ist beendet: Der Bad Iburger Baumwipfelpfad darf geöffnet bleiben. Er gehört in der Landesverordnung nicht mehr in die Kategorie Freizeitparks und Kinos, sondern wird wie botanische und zoologische Gärten behandelt.

Baumwipfelpfad-Geschäftsführer Veit Engelker war hörbar zufrieden, als er der NOZ-Redaktion am Mittwoch von der Klärung der vieldiskutierten Öffnungsfrage berichtete: "Ich habe heute mit dem Wirtschaftsministerium in Hannover gesprochen. Do