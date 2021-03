In Bad Harzburg zieht sich der Baumwipfelpfad einen Kilometer lang durch den Wald. Die Betreiber wollen den Pfad in der kommenden Woche wieder für Besucher öffnen.

dpa/Jens Wolf

Bad Iburg. Darf er oder darf er nicht? Der Baumwipfelpfad in Bad Iburg ist seit Montag wieder geöffnet. Laut einer Sprecherin des Sozialministeriums zu Unrecht. Wie geht der Iburger Wipfelpfad-Chef am zweiten Öffnungstag mit der Maßgabe um? Und wie interpretieren die anderen Baumwipfelpfade in Niedersachsen die neue Corona-Verordnung?

Der Geschäftsführer der Baumwipfelpfad-Gesellschaft Veit Engelker hatte am Montag erklärt, da der Baumwipfelpfad in den früheren Lockdowns stets zur Kategorie Zoos, Botanische Gärten und Freizeitparks gezählt habe, sei er davon ausgegangen,