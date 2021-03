Viele Jahre hat ein Bad Iburger in seinen Steuererklärungen zu wenig Einkünfte angegeben. Dafür wurde er nun verurteilt.

dpa/Hans-Jürgen Wiedl

Bad Iburg. Die Steuererklärung war ihm eine Last – und so nahm das Unheil seinen Lauf: Weil ein Selbstständiger aus Bad Iburg mehr als 90.000 Euro an Einkünften nicht angab, muss er nun eine Vorstrafe fürchten. Er wehrt vehement dagegen.

Das Amtsgericht Osnabrück hatte den Angeklagten, der in Bad Iburg arbeitet, wegen Steuerhinterziehung in fünf Fällen – betreffend die Einkommenssteuererklärung aus fünf Jahren – zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 130 Euro, also 9