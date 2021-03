So laufen Verhandlungen per Video am Amtsgericht Bad Iburg ab

Die Beteiligten haben sich abgemeldet, der Bildschirm ist blau. Amtgerichtsdirektorin Susanne Kirchhoff diktiert Hinweise fürs Verfahrensprotokoll.

Axel Ebert

Bad Iburg. Vor Corona, Anfang des vergangenen Jahres, waren Online-Verhandlungen an Gerichten weitgehend unbekannt und galten nicht nur am Amtsgericht Bad Iburg als Exoten. Die Pandemie aber macht die Juristerei per Video salonfähig. Wie funktioniert so eine Zivilverhandlung, deren Teilnehmer sich womöglich hunderte Kilometer voneinander entfernt aufhalten?

Corinna Bornhold richtet das Mikrofon aus, Susanne Kirchhoff testet die Bildqualität. Die zwei Richterinnen checken – jeweils mit einer Maske geschützt – ihren Arbeitsraum und beweisen sich zunächst mehr als Technikerinnen denn als Juristin