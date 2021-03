Motorradfahrer bei Unfall in Lienen schwer verletzt

Der Mann landete mit seinem Motorrad in einem Graben.

NWM-TV

Osnabrück. Bei einem Unfall in Lienen ist am Dienstagnachmittag ein 56-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. In einem Kurvenbereich hatte er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Nach Angaben der Polizei geschah der Unfall auf der Kattenvenner Straße. Der 56-Jährige verlor aus noch ungeklärten Gründen in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad. Er rutschte anschließend knapp 60 Meter über die Fahrbahn und lande