Linden an der Bad Iburger Bahnhofstraße: Warum die Bäume gefällt wurden

Neun alte Linden wurden jetzt an der Bad Iburger Bahnhofstraße gefällt. Das hat Kritiker auf den Plan gerufen.

Michael Schwager

Bad Iburg. Die frischen Baumstümpfe sowie Stämme und Kronenholz am Rand der Bahnhofstraße in Bad Iburg haben erneut Kritiker der Rodung auf den Plan gerufen. Das Landesstraßenbauamt erläuterte, warum die Linden gefällt werden mussten und was nun weiter passiert.

Melanie M. Brandebusemeyer spricht von einer "zweifelhaften" Aktion und kritisiert: "Aus fachmännischer Sicht wäre eine Kronenpflege der Linden angebrachter gewesen als die Fällaktion." Bäume zu retten sollte gerade angesichts des Baumsterb