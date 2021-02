Halbseitige Sperrung: Baumfällarbeiten an Bahnhofstraße in Bad Iburg

An der Bahnhofstraße in Bad Iburg müssen neun Linden gefällt werden. Dafür wird die Fahrbahn am Samstag halbseitig gesperrt.

Thomas Achenbach

Bad Iburg. Die Landesstraßenbaubehörde kündigt Baumfällarbeiten an der Bahnhofstraße (L98) in Bad Iburg an. Arbeiter sollen zudem neues Gehölz pflanzen. Autofahrer müssen mit Behinderungen rechnen.

Die Arbeiten sollen am Samstag, 20. Februar, erledigt werden, heißt es in einer Mitteilung der zuständigen Niedersächsischen Landesstraßenbaubehörde, Geschäftsbereich Osnabrück. Neun "stark geschädigte Linden" müssten gefällt werden. "Die B