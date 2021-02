Auto brennt in Bad Iburg - B51 voll gesperrt

Symbolfoto

www.imago-images.de/Andreas Gora

Osnabrück. Auf der Osnabrücker Straße in Bad Iburg ist am Montagmorgen ein Auto in Brand geraten. Die B51 ist derzeit voll gesperrt.

Nach ersten Angaben der Polizei wurde der Autofahrer leicht verletzt. Feuerwehr und Polizei sind vor Ort. Die Löscharbeiten dauern an. Die B51 ist zur Zeit voll gesperrt. Laut Polizei ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Mehr