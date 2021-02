Auto brennt auf B51 in Bad Iburg – Fahrer verletzt

Symbolfoto

www.imago-images.de/Andreas Gora

Osnabrück. Auf der Osnabrücker Straße in Bad Iburg ist am Montagmorgen ein Auto in Brand geraten. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug retten. Die B51 war während der Löscharbeiten gesperrt.

Der Autofahrer lenkte seinen Mercedes bis zu einer Bushaltestelle und stoppte dort. Der Mann erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebracht, berichtet ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr löschte das Auto. Die B51 war wä