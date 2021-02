Auto brennt auf B51 in Bad Iburg – Fahrer kann sich retten

Symbolfoto

www.imago-images.de/Andreas Gora

Osnabrück. Auf der Osnabrücker Straße in Bad Iburg ist am Montagmorgen ein Auto in Brand geraten. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug retten. Die B51 war während der Löscharbeiten gesperrt.

Der 24-jährige Autofahrer aus Recke befuhr gegen 5.55 Uhr mit seinem Mercedes die B51 aus Richtung Georgsmarienhütte kommend. Kurz hinter dem Ortseingang habe er plötzlich eine starke Rauchentwicklung im Motorraum festgestellt, berichtet ei