Um die Machenschaften auf diesem ehemaligen Schlachthof in Bad Iburg ranken sich rund 100 Gerichtsverfahren.

Archiv/Jörn Martens

Bad Iburg. Im Zusammenhang mit den Machenschaften an einem inzwischen geschlossenen Schlachthof in Bad Iburg ist am Freitag ein Unternehmer wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verurteilt worden.

Den Geschäftsführer eines mittelständischen Viehhandelsunternehmens aus Velen (Kreis Borken) hat das Amtsgericht Bad Iburg zu einer Geldstrafe von 4800 Euro verurteilt. Das Gericht sah es erwiesen an, dass der Unternehmer durch sein Handeln