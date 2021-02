Schlachthofskandal: Tierschützer demonstrieren vor Gericht in Bad Iburg

Der geschlossene Schlachthof in Bad Iburg. Weitere Transportfahrer stehen vor Gericht.

Michael Gründel

Bad Iburg. Die Prozesse um den Schlachhofskandal in Bad Iburg gehen weiter. Am Freitag steht ein weiterer Transporterfahrer vor Gericht. Vor dem Gebäude will die Tierschutzorganisation Soko Tierschutz demonstrieren.

Die Videoaufnahmen aus einem Schlachthof in Bad Iburg machten vor zwei Jahren Schlagzeilen: Beim Entladen wurden kranken Rindern Schmerzen zugefügt. Die juristische Aufarbeitung erfolgt seitdem in vielen Einzelverfahren. Am Freitag, 12