Das Ordnungsamt und der Eiscaféinhaber Jürgen Hache werden sich demnächst zusammensetzen, um die Maßnahmen zum Infektionsschutz zu besprechen.

Archiv/Jörn Martens

Bad Iburg. Da Abstände nicht eingehalten wurden, schloss das Ordnungsamt einen Eisverkauf in Bad Iburg am Sonntag, 31. Januar, vorübergehend. Der Inhaber wehrte sich jedoch gegen die Vorwürfe. Nun soll gemeinsam erarbeitet werden, wie Abstände am besten durchgesetzt werden können.

Als das Eiscafé Venezia gerade erst zwei Tage aus der Winterpause heraus war, aufgrund der Coronamaßnahmen nur mit einem Außer-Haus-Verkauf, musste es gleich wieder schließen. Das Ordnungsamt bemängelte fehlende Abstände. Inhaber