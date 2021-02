Nach Auto-Diebstahl in Bad Iburg: Polizei stoppt Transporter in Brandenburg

Ermittlungserfolg für die Polizei: Die Beamten haben einen in Bad Iburg gestohlenen Transporter in Brandenburg gestoppt. (Symbolfoto)

Friso Gentsch/dpa

Bad Iburg. Die Polizei hat einen gestohlenen Transporter in Brandenburg aufgespürt und sichergestellt. Der Wagen, der in der vergangenen Woche in Bad Iburg gestohlen wurde, war auf dem Weg Richtung polnische Grenze, heißt es von den Beamten. Die Ermittlungen dauern an.

Eine Streife habe den Transporter der Marke Fiat am Mittwoch gegen 9.15 Uhr angehalten und kontrolliert, berichtet ein Osnabrücker Polizeisprecher in einer Mitteilung. Zu dem Zeitpunkt sei der Wagen auf der Autobahn 12 im Bereich Fürstenwal