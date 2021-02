Das Freibad in Bad Iburg gehört zu den freiwilligen Positionen im Haushalt. Diese Positionen stehen angesichts großer finanzieller Sorgen alle auf dem Prüfstand.

Archiv/Oliver Wichmann

Bad Iburg. Die Stadt Bad Iburg will und muss vorrangig in Baumaßnahmen investieren. Allerdings, die Kasse ist absolut leer. Droht der finanzielle Kollaps, wären Einrichtungen wie das Freibad nicht mehr zu halten, Steuererhöhungen denkbar.

Am Dienstag will der Stadtrat ein aussagekräftiges Finanzpaket für das laufende Jahr verabschieden. In Kooperation mit dem Rathaus versuchen die Fraktionen, das im Dezember prognostizierte Defizit von 1,6 Millionen Euro zu drücken. Die ange