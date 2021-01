Weil er eine mit Medikamenten behandelte Kuh zu früh zum Schlachthof gebracht hatte, muss ein Landwirt aus Bissendorf jetzt Strafe zahlen.

dpa/Julian Stratenschulte

Bissendorf. Nicht oft sitzen Landwirte auf der Anklagebank. Und auch der Vorwurf gegen einen Mann aus Bissendorf war kein Fall von kapitaler Kriminalität. Das schützte ihn aber nicht vor Strafe.

Angeklagt am Amtsgericht Bad Iburg war der Bissendorfer Landwirt, weil er eine kurz zuvor mit Medikamenten behandelte Kuh zu einem Schlachthof in Bad Iburg hatte bringen lassen. Es ist verboten, vom Tier gewonnene Lebensmittel in Verkehr zu