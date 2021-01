Das 17 Kilo schwere Lebkuchenhaus wird nun verlost.

Ellen Maria Brinkhege

Bad Iburg. Seit Anfang Dezember steht im Café Sophie Charlotte´s in Bad Iburg ein riesiges Lebkuchenhaus. Am Mittwoch, 27. Januar, wird es nun für einen guten Zweck verlost. Die Inhaberin des Cafés will damit etwas für Gerechtigkeit in schwierigen Zeiten tun.

Ellen Maria Brinkhege hat ihr Café Sophie Charlotte´s in Bad Iburg aufgrund des Corona-Lockdowns seit März 2020 nicht mehr geöffnet. Doch sie steckt ihren Kopf nicht in den Sand. Ganz im Gegenteil: Die gebürtige Münsteranerin setzt sich sei