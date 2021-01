Bei dem Großteil der Infizierten soll es sich um Saisonarbeiter handeln. (Symbolbild)

Bad Iburg/Glandorf. In einem Unternehmen im Osnabrücker Südkreis wurden in den vergangenen Tagen 28 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. 25 der Betroffenen seien Saisonarbeiter, die größtenteils in Bad Iburg untergebracht sind.

Das erklärte der Landkreis Osnabrück auf Nachfrage unserer Redaktion. Demnach wurden bereits am 15. Januar zwei Mitarbeiter des Unternehmens positiv auf das Virus getestet. Bei einem Abstrich am 18. und 19. Januar seien weitere 21 Infektion