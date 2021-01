Elke Schröe, Initiatorin des Projekt "Aktiv gegen Müll" fischt Müll aus dem Charlottensee.

Jörn Martens

Bad Iburg. Durch die Corona-Pandemie hat der Plastikverbrauch in Deutschland zugenommen – vieles davon landet in der Natur. Die Bad Iburgerin Elke Schröe ruft auf Facebook zum Müllsammeln auf und macht es selbst vor.

Masken, Zigarettenstummel und Einweg-Kaffeebecher finden Elke Schröe und ihre Mitstreiter bei fast jeder Aufräumtour, auch am Mittwochmorgen am Charlottensee in Bad Iburg. Seit Beginn der Corona-Pandemie werden mehr Einwegprodukte in die Na