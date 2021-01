Das Frühstück wird im Natur- und Waldkindergarten bisweilen draußen an einem der Aufenthaltsplätze oder in der Nähe des Bauwagens gedeckt.

Axel Ebert

Bad Iburg. Das erstmals ermöglichte Online-Anmeldeverfahren für die Kinderbetreuung hat seine Feuertaufe bestanden. 170 Eltern haben das städtische Angebot genutzt, um Krippen- und Kindergartenplätze in einer der sechs Einrichtungen in Bad Iburg nachzufragen.

Interesse wurde für insgesamt 64 Krippenplätze (0- bis Dreijährige) registriert, mehr als 100 Eltern möchten ab Sommer 2021 ihren Nachwuchs in einem Kindergarten betreut wissen. So schnell habe man in der Vergangenheit noch nie einen Überbl