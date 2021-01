Möchte er der nächste Bad Iburger Bürgermeister werden? Daniel Große Albers schließt jedenfalls nichts aus.

Joel Schlüter

Bad Iburg. Geht es um mögliche Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Bad Iburg, ist seit einigen Tagen ein Name in mancher Munde. Und schaut man sich die persönliche Internetseite des 42-Jährigen an, liegt der Gedanke an eine Kandidatur für das höchste Amt der Stadt nicht fern. Wir fragen nach.

Bei Daniel Große Albers. Viel Mühe hat er sich mit dem Internet-Auftritt gegeben, in dem er sich und seine Familie vorstellt. Das immer wiederkehrende Motto und Fazit auf seinen Seiten, ob unter dem Lebenslauf oder bei seinen Stärken und Sc