Kein Durchkommen: In diesem engen Korridor zwischen Wand und Fahrzeug ziehen sich die Feuerwehrleute im Iburger Feuerwehrhaus um. Der Glaner Ortsbrandmeister Lars Uhrberg und der stellvertretende Ortsbrandmeister der Iburger Ortsfeuerwehr Joachim Kubitschke nehmen Maß.

Archiv/Philipp Hülsmann

Bad Iburg. Im Dauerstreit um den Standort für das neue Iburger Feuerwehrhaus beziehen die Grünen jetzt ausdrücklich Stellung für den Standort an der Osnabrücker Straße. Nicht, weil die Grünen ihn für optimal halten, sondern weil es keine vernünftige und verfügbare Alternative gebe.

In einer Stellungnahme zu den immer wieder aufflammenden Diskussionen um die zwei Feuerwehrstandorte in der Stadt und das Grundstück für den Iburger Neubau machen sie deutlich, dass der Standort an der Osnabrücker Straße "sicherli