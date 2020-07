Bad Iburg. Wenn Obergerichtsvollzieher Karl-Heinz Bauschulte vor der Tür gestanden hat, hatte das oft nichts Gutes zu bedeuten. In 49 Dienstjahren hat er für das Amtsgericht Bad Iburg etliche Wohnungen geräumt und den berühmtem Kuckuck geklebt. Am Dienstag wurde er in den Ruhestand verabschiedet.

