Wohnhaus am Wilhelm-Westmeyer-Weg in Bad Iburg brennt

In Bad Iburg brennt ein Wohnhaus am Wilhelm-Westmeyer-Weg. (Symbolbild)

Kristina Müller

Bad Iburg . In einem Wohnhaus am Wilhelm-Westmeyer-Weg in Bad Iburg ist ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte sind vor Ort.