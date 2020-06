In Bad Iburg brennt ein Wohnhaus am Wilhelm-Westmeyer-Weg. (Symbolbild)

Kristina Müller

Bad Iburg . Am frühen Dienstagnachmittag rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einem Wohnhaus am Wilhelm-Westmeyer-Weg in Bad Iburg aus. Die Befürchtung, das Haus würde brennen, zerstreute sich jedoch schnell: Es gab eine Verdampfung an der Solaranlage.