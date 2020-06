Bad Iburg. Staffelstabübergabe bei der Freiwilligen Feuerwehr Bad Iburg: Stadtbrandmeister Stephan Pax wurde während der Ratssitzung in der Realschule verabschiedet. Bürgermeisterin Annette Niermann dankte stellvertretend für alle Iburger dem scheidenden Feuerwehr-Chef für sein ehrenamtliches Engagement.

