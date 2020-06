Bad Iburg. Die Befürchtung, dass der Stadt die Kosten davonlaufen, teilt hörbar jede Fraktion im Bad Iburger Stadtrat. Dennoch stimmten die Bürgervertreter jetzt mehrheitlich dafür, den angepassten Wirtschaftsplan der Baumwipfelpfad UG zu genehmigen. Unterm Strich rechnet der Betreiber für das laufende Jahr mit einem Zuschussbedarf von 360.000 Euro, kalkuliert war mit einem ausgeglichenen Haushalt.

