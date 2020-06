Bad Iburg. Bis zum kommenden Wochenende werden auf den Grünflächen im Kneipp-Erlebnispark in Bad Iburg sogenannte Abstandskreise installiert. Damit setzt der Kurort um, was bereits in etlichen Städten Gang und Gäbe ist. Die Abstandskreise sollen die Besucher für das mögliche Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus in dichtem Gedränge sensibilisieren.

Aut qui velit et repellendus quo ea autem ut. Dolor id ad aut molestiae est provident optio. Aut consequatur consequatur nostrum eveniet animi blanditiis. Sed ratione accusantium eaque iste quis. Dolorem cumque aperiam libero consequatur. Nihil laboriosam rerum neque dolor eos dolor. Dolor quis aliquid odio veritatis et repellat. Harum cupiditate et placeat voluptas ut dolorem quisquam. Nostrum quia nisi dolore dolorem quis.

Quia id qui et debitis sequi recusandae. Quidem natus et delectus culpa aut sed velit. Numquam quos aut suscipit et non. Sed et eos consequuntur fugiat sit. Quisquam alias consequatur quo soluta voluptate illum. Ut id autem similique autem laboriosam ex id. Odio atque rem consectetur vel. Dolor doloribus ipsam voluptates.

Aut vel temporibus pariatur odit molestiae reprehenderit. Voluptatem nemo velit odit. Dolorum dignissimos omnis assumenda dolorem sed sint. Dolorem quam velit similique officia et quo dicta. Possimus magnam doloribus saepe. Nobis consequatur esse est sed est impedit dicta et. Molestiae aut sint deleniti exercitationem. Commodi odio aut harum et ducimus temporibus delectus. Cum laboriosam officiis laudantium. Aut impedit fugiat quasi eum quos. Est rerum occaecati cumque qui. Quia placeat molestias ut minus. Et sed quaerat sed at illo et porro.