Bad Iburg. Ein verletzter Radfahrer ist am Samstag in Bad Iburg gefunden worden. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall.

