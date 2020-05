Belm. Gegen eine Geldzahlung hat das Amtsgericht Bad Iburg ein Verfahren wegen versuchter Nötigung und Bedrohung gegen einen Mann aus Belm eingestellt. Im Zuge eines Streits soll der 40-Jährige seiner Exfrau und ihrem neuen Lebensgefährten mit Sprachnachrichten auf dem Handy zugesetzt haben.

