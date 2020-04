Bad Iburg. Seit dem 23. März arbeitet das Amtsgericht Bad Iburg nach eigenen Angaben in einem abgesicherten Modus. Das bedeutet, dass vor Ort nur noch unaufschiebbare Eilsachen verhandelt und bearbeitet werden. Trotzdem sei das Amtsgericht voll handlungsfähig, heißt es in einer Mitteilung.

Nach zwei Wochen im Notbetrieb zieht die Direktorin des Amtsgerichts Bad Iburg, Susanne Kirchhoff, eine positive Zwischenbilanz. Zu den unaufschiebbaren Eilverfahren würden zusätzlich auch alle übrigen anhängigen Verfahren soweit möglich gefördert und bearbeitet werden. Nur ein Teil der Kollegen sei vor Ort, die übrigen arbeiten im Homeoffice. "Mit diesem Modell ist das Amtsgericht Bad Iburg bislang gut in der Lage, seine Kernaufgaben auch in diesen schwierigen Zeiten zu bewältigen", so Kirchhoff in der Mitteilung.

Seit dem 23. März wurden im Amtsgericht Bad Iburg insgesamt 75 Angelegenheiten, die meisten davon Grundbuchsachen, erledigt. Allerdings sei diese Zahl noch wenig belastbar. So bleibe beispielsweise abzuwarten, ob infolge der Kontaktbeschränkungen mehr Anträge nach dem Gewaltschutzgesetz eingehen oder auch ob tatsächlich vermehrt Anträge zur Genehmigung von Zwangsmaßnahmen in Betreuungs- und Familienverfahren gestellt werden.