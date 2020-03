bad Iburg. Eine Mitarbeiterin der Dörenberg-Klinik in Bad Iburg ist positiv auf das Coronavirus (Covid-19) getestet worden. Das bestätigte Michael Böckelmann, Geschäftsführer der Schüchtermann-Schillerschen Kliniken, auf Anfrage der Redaktion am Dienstagnachmittag.

