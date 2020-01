Bad Iburg. Ärztewechsel beim Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) in Bad Iburg: Dr. Annette Reh übernimmt die ärztliche Leitung von Dr. Ingrid und Dr. Paul-Hans Suerbaum.

Das Ehepaar Suerbaum ist in den Ruhestand gegangen, teilte die Helios Klinik in einer Pressemitteilung mit. Reh, Fachärztin für Allgemeinmedizin, wird bei der Patientenbetreuung von Maia Scheerschmidt-Kovaltchouk, Fachärztin für Allgemeinmedizin sowie Dr. Hasan Akcocuk, Facharzt für Innere Medizin, unterstützt.

Medizinische Versorgung der Region gesichert

Vertretungsweise steht nach Angaben der Klinik weiterhin Dr. Udo Hoss als Facharzt für Innere Medizin zur Verfügung. Damit ist die medizinische Versorgung der Region für die Zukunft gesichert, heißt es in der Pressemitteilung.



