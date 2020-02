Sieht unschuldig aus, hat es aber faustdick hinter den Ohren. Komikerin Mirja Boes kommt mit ihren Band Honkey Donkeys am 14. Februar nach Bad Iburg. Foto: Lars Laion

Bad Iburg. Mit ihrer Band Honkey Donkeys gastiert die Komikerin Mirja Boes am Freitag, 14. Februar, im Gymnasium in Bad Iburg mit ihrem neuen Programm „Auf Wiedersehen! Hallo!“. Was es damit auf sich hat, was sie nicht für Geld macht und dass übermäßiger Alkoholkonsum für den Genuss ihres Auftritts schädlich ist, erzählt sie im Interview.