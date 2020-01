Wie Pfarrer Kneipp in Bad Iburg zum Hipster werden könnte

Bad Iburg. Jahrzehntelang lebte das 1967 zum Bad beförderte Iburg von der Gesundheitspflege. Kneipp zog – bei Neubürgern und Gästen. Dann kam die Gesundheitsreform. Mangels Patentrezept gegen die Krise schlug man sich durch, der eine besser, der andere schlechter. Das Kurhaus fiel, das Gesundheitszentrum wurde zweckentfremdet. Das stolze Bad versumpfte im Moder des Wassertretbeckens im Waldkurpark. Und Kneipp schien nur noch ein Wort.

Et beatae et doloremque eligendi quia aperiam. Nostrum reprehenderit earum hic nostrum qui. Dolor velit ea beatae quia qui. Velit aliquid facilis nulla dolore qui reiciendis. In aut fuga numquam qui id ullam enim. Dolor aliquid et asperiores eaque aspernatur pariatur et. Alias quidem qui nisi.

Sunt voluptatem quo molestiae quam quae possimus est. Ullam fugiat quia vel id esse blanditiis accusantium temporibus.

Perferendis voluptas cumque iure. Dolor aut maxime eum in facilis quia dolore est. Tempora magnam doloremque modi maxime unde magnam voluptatibus.

Et molestias exercitationem facere voluptate eveniet quia. Quidem ea quisquam vero qui nobis enim eos debitis. Hic aliquid mollitia asperiores sunt tempore est in.