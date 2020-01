Bad Iburg . Die Kreismusikschule Osnabrück feierte ihr 40-jähriges Bestehen mit einem Themenkonzert im Rittersaal von Schloss Iburg. Schüler, Dozenten und ehemalige Schüler interpretierten klassische und moderne Kompositionen zum Thema „Der Mond“.

