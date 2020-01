Bridge verbindet – deutsche und niederländische Spieler frönen dem Kartenspiel. Im Hintergrund stehen die Organisatoren Jan Derks (NL) und Adelheid Custodis. Foto: Rolf Habben

Bad Iburg. Einen etwas ungewöhnlichen Eindruck mochte der ahnungslose Besucher beim Eintritt in das Restaurant „Schlossmühle“ am Donnerstagnachmittag gewonnen haben. Vollbesetzte Tische, aber nicht – wie man vermuten könnte – zu Speis und Trank, sondern 44 Damen und Herren gesetzteren Alters spielten an 11 Tischen im „umfunktionierten“ Speisesaal das Kartenspiel Bridge.