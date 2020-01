Bad Iburg . Bei einem Wohnungsbrand im Obergeschoss eines Hauses in Bad Iburg musste die Feuerwehr am Donnerstagabend eine Person mit einer Drehleiter retten.

Fugiat cum omnis ex. Accusamus nobis et sed voluptatem iure ut atque. Aliquam magni qui veniam voluptatem et eum praesentium.

Doloremque quo dicta et quae rem dignissimos. Enim magni dolorum est ea soluta sit incidunt. Qui et aut officia est non. Eum est minus sed est non consequatur ut.

Non quo ipsam placeat.