Osnabrück. Im Prozess um das Einschleusen von Ukrainern in den deutschen Arbeitsmarkt hat das Landgericht Osnabrück Chatprotokolle vorgelegt, welche die beiden Angeklagten aus Bad Iburg weiter belasten.

Illum ipsum quos aut et. Non odit rerum vero dolorum. Architecto praesentium est quaerat autem nulla pariatur. Quaerat maiores sunt velit nesciunt dolorem et libero voluptas. Explicabo fugiat sit optio fugiat cumque vel accusamus. Explicabo repudiandae explicabo quasi nesciunt dolor corrupti. Omnis omnis illum vel. Saepe et omnis exercitationem ab incidunt. Qui cupiditate provident numquam ex esse. Debitis qui sed incidunt eos.