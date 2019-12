Bad Iburg. Mit einem Weihnachtskonzert haben am Gymnasium Bad Iburg die Winterferien begonnen. Ob großes Orchester, Chor oder Bigband, bei so viel Spielfreude und musikalischem Talent macht das Zuhören Freude. Der Bogen reichte von der Klassik über Evergreens bis zum Pop.

