Bad Iburg. Seinen Plan, aus den Grünabfällen der Deponie Ostenfelde Energie zu gewinnen, stellte Peter Brinkhege in der Gaststätte Wiemann-Sander vor.

Aus Stroh Gold spinnen kann der Diplom-Ingenieur zwar nicht, aber mit der Verwandlung von Grünabfällen in Biokohle hat er ein Verfahren entwickelt, das in Zeiten des Klimawandels aufhorchen lässt. Insofern war es erstaunlich, dass sich nur eine Handvoll Zuhörer eingefunden hatte. Bei seiner inzwischen patentierten „Hydrothermalen Karbonisierung“ (HTC) werden Laub, Rasenschnitt, Gartenabfälle, Kaffeesatz, Trester oder sogar Klärschlamm unter Einwirkung von Wasserdampf in vakuumverschlossenen Behältern, sogenannten Autoklaven, unter großem Druck und bei starker Hitze innerhalb von zehn bis zwölf Stunden zu Biokohle.

Die kann zum Beispiel als Energieträger fossile Kohle ersetzen - eine Option, die Brinkhege für deutlich sinnvoller hält, als die bestehenden modernen Kohlekraftwerke, wie zum Beispiel das in Ibbenbüren, mit aus Brasilien importierter Kohle zu befeuern. Auch sieht er die Möglichkeit, den Energiebedarf in der Kalksandsteinherstellung, seiner ursprünglichen Branche, durch Biokohle bestens abzudecken, zumal die benötigten Autoklaven dort schon vorhanden seien. Sein eigentliches Ziel aber ist die Errichtung von „Tankstellen der Zukunft“, die CO 2 -neutrales Biogas, Biostrom und Biokohle liefern. Andere Nutzungsmöglichkeiten bieten sich vor allem in der Landwirtschaft, wo durch Biokohlezusatz der Geruch von Gülle absorbiert, Tierfutter und Böden verbessert (Stichwort Terra preta) werden können. „Durch Verbesserung landwirtschaftlicher Böden könnten vermutlich sogar globale Fluchtbewegungen gestoppt werden“, verweist Brinkhege auf weitere Vorteile des Verfahrens.

Nach jahrelanger Forschung, auch in Zusammenarbeit mit Universitäten und Hochschulen, steigt Brinkhege nun in die praktische Umsetzung ein. Eine erste Anlage soll in Ladbergen gebaut werden, und der Unternehmer kann sich auch sehr gut vorstellen, auf dem Grünabfallsammelplatz Ostenfelde den sowieso anfallenden Biomüll in zwei jeweils 20 Meter langen und im Durchschnitt 2,5 Meter breiten Autoklaven in Biokohle zu verwandeln.

Durch Verrottung oder Kompostierung werde die wertvolle Biomasse nicht oder nicht optimal genutzt: „CO 2 und Lachgas entweichen in die Atmosphäre, Energie geht verloren“, nennt Brinkhege derzeitige Nachteile. Durch die von ihm geplante Biokohleherstellung hingegen werde die Energie nutzbar gemacht und das CO 2 gebunden. Anwohner bräuchten keinerlei Geruchs- oder Lärmbelästigung zu fürchten, da der Prozess im geschlossenen System ablaufe.