Bad Iburg. Die Bon-Pflicht ab dem 1. Januar 2020 erhitzt weiterhin die Gemüter. Der Bad Iburger Bundestagsabgeordnete Matthias Seestern-Pauly bezeichnet sie als "irrsinnig".

Ab 2020 sind alle Bäckereien, Pommesbuden und Diskos dazu verpflichtet, ihren Kunden Kassenbons auszustellen – ob diese das wollen oder nicht. Bei vielen Einzelhändlern sorgt diese Entscheidung für Kopfschütteln und Unverständnis. Auch Matthias Seestern-Pauly kritisiert das neue Gesetz scharf. „Die Bon-Pflicht ist ein weiterer Ausfluss des Bürokratiewahnsinns der Großen Koalition", wird er in einer Pressemitteilung zitiert.

"In keinem Verhältnis"

Für den FDP-Politiker und seine Partei sei klar, dass sie sich "diesem Irrsinn entgegenstellen" müssen, da die die Neuerung "jeglichem Fortschritt der Digitalisierung" widerspreche. Darüber hinaus stehe der "erwartete Papierverbrauch vom 12,5-fachen Erdumfang in keinem zu rechtfertigenden Verhältnis“, so Seestern-Pauly weiter.

Der Politiker aus der Region Osnabrück kündigt an, dass seine Partei ein Gesetz in den Bundestag einbringen werde, welcher "der Bon-Pflicht einen Riegel vorschiebt." Der Gesetzesentwurf wird demnach am Freitag im Parlament beraten.